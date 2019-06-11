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Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 4 asker ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 23:29 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 4 asker ağır yaralandı.

Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 4 asker ağır yaralı

TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ'de, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 4 asker ağır yaralandı.
Merkeze bağlı Karşılar köyü kırsalında akşam saatlerinde bir grup PKK'lı terörist tespit eden güvenlik güçleri, 'Teslim ol' çağrısında bulundu. Teröristlerin, çağrıya ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerin durumlarının ağır olduğu belirtildi. Takviye güvenlik görevlilerinin sevk edildiği bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon devam ediyor.

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Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 4 asker ağır yaralıTunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 4 asker ağır yaralı

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