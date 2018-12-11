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Tunceli'de PKK'nın kış üstlenmesine darbe 

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 10:23 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de güvenlik güçlerinin kent genelinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürdüğü operasyonlar kapsamında teröristlere ait 30 sığınak, 5 mağara ve 6 depo imha edildi.

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de güvenlik güçlerinin kent genelinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürdüğü operasyonlar kapsamında teröristlere ait 30 sığınak, 5 mağara ve 6 depo imha edildi.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca 20 Kasım- 10 Aralık 2018 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlar ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada, operasyonda teröristlerin kullandığı sığınak, mağara ve depoların imha edildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz genelinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında teröristlere ait 30 sığınak, 5 mağara ve 6 depo imha edilmiştir. Operasyon bölgelerinde, imha edilen sığınak, mağara ve depolarda; 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 300 kilo amonyum nitrat patlayıcı madde, M-16 piyade tüfeği, çeşitli silahlara ait 8 şarjör ve 497 mühimmat, 3 telsiz, 3 SD kart, 23 akü, 50 tüp, çok miktarda örgütsel doküman, tıbbi malzeme ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

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