Tunceli'de PKK'ya ait 2 sığınak imha edildi

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de, güvenlik güçlerinin terörle mücadele kapsamında kırsal alanda yaptığı operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait olduğu belirlenen 2 sığınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Sığınaklarda ayrıca bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, merkez kırsalında Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerinden müşterek olarak gerçekleştirdikleri operasyonda, 2 sığınak imha edildiği ve sığınaklar içerisinde çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildiği belirtildi.
FOTOĞRAFLI
TDK'ya Boşnak yazınca çıkan açıklama ortalığı karıştırdı!
Ünlü iş adamı porno yıldızı mı oluyor?
Kocaeli'de amatör balıkçının oltasına iğneli vatoz takıldı
43 kiloluk kadın 290 çöp şiş yedi!
Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest
Üniversite öğrencisi takside kabusu yaşadı: Şoför boğazımı sıktı ve tokat attı!
Ölmeden önce son fotoğraf!
CHP'nin yeni kanalı KRT TV'de kriz!
CHP Genel Merkezi önünde eylem yapan Abbas Canyurt'la ilgili yeni gelişme
Lansman sonrası fiyatlar yükseldi! Apple’dan Türkiye için zam kararı!
KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı
iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr tanıtıldı! İşte Apple'ın yeni İphone'ları
Türkiye'nin kanını donduran seri katilin sır mektubu bulundu