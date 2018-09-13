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Tunceli'de PKK'ya ait 2 sığınak imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 15:29 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de, güvenlik güçlerinin terörle mücadele kapsamında kırsal alanda yaptığı operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait olduğu belirlenen 2 sığınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de, güvenlik güçlerinin terörle mücadele kapsamında kırsal alanda yaptığı operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait olduğu belirlenen 2 sığınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Sığınaklarda ayrıca bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamada, merkez kırsalında Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerinden müşterek olarak gerçekleştirdikleri operasyonda, 2 sığınak imha edildiği ve sığınaklar içerisinde çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildiği belirtildi.

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