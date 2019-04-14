Tunceli'de rafting elemelerinde Van takımı tehlike atlattı

Tunceli'de düzenlenecek Dünya Rafting Şampiyonası elemelerine katılan Van Çatak Rafting Takımı sporcuları, botlarının alabora olmasıyla tehlike atlattı.

Tunceli'de 8- 13 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Dünya Rafting Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı temsil edecek takımın seçme yarışmaları 3'üncü günde devam edildi. Munzur Çayı'nda yapılan seçme yarışmalarına Türkiye'nin 51 kentinde 400 sporcu kıyasıya yarışıyor. Baharla birlikte debisi yükselen Munzur Çayı'nda bugün devam eden Rafting Milli Takım seçmelerinde Van Çatak Takımı büyük tehlike atlattı. 4 erkek sporcunun yer aldığı bot, alabora oldu. Sporcular bir süre suyun akıntısına kapılmalarına rağmen botlarına tutunarak kurtulmayı başardı. Sporcuların atlattığı tehlike anları ise kameraya yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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- Munzur Çayından görüntü

- Munzur Çayında yarışan raftingciler

- Van Çatak takımının botu alabora olması

- Raftingcilerin Munzur çayının sularına kapılması

- Suya düşen raftingcilerin kurtulma çabaları

- Raftingcilerin tekrar bota binmeleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)

