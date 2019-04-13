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Tunceli'de Rafting Milli Takım seçmeleri sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 16:22 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'de ilk defa Tunceli'de düzenlecek olan Rafting Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek takımın seçmelerine Tunceli'de devam edildi.

Tunceli'de Rafting Milli Takım seçmeleri sürüyor

Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA) - TÜRKİYE'de ilk defa Tunceli'de düzenlecek olan Rafting Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek takımın seçmelerine Tunceli'de devam edildi.
Tunceli'de 8-13 Haziran 2019'da yapılacak olan Rafting Dünya Şampiyonası'na katılacak milli takımın seçmeleri sürüyor. Türkiye'nin 51 ilinden gelen 400 rafting sporcusu, Munzur Çayı'nda 2 gündür kıyasıya yarışıyor. 400 metrelik parkurda bay açık yaş, bayan açık yaş ve miks açık yaş olmak üzere 3 kategoride düzenlenen yarışmayı Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı birlikte izledi.
ŞEHİT KAYMAKAMIN ADINI TAŞIYAN SU SPORLARI MERKEZİ AÇILDI
Rafting Türkiye Milli Takım seçmeleri devam ederken, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Derik Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün adını taşıdığı su spor merkezinin açılışı yapıldı. Munzur Vadisi içinde yer alan su spor merkezinin açılış töreninde konuşan Vali Sonel, terörün belinin tamamen kırıldığı Tunceli'nin huzur kenti haline geldiğini söyledi. Vali Sonel, "Yakın zamana kadar teröristlerin yol kestiği yerlerde kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle mücadelede başarılı operasyonlara imza atması, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere sayın bakanlarımızın da bizlere verdiği güç ve destekle hakikaten huzur şehri haline gelen Tunceli'de çok anlamlı ve çok önemli su sporları merkezimizi açmak için buradayız. Derik'te meslektaşımız sevgili kardeşimiz Kaymakam Muhammet Fatih Saftürk görevi başında teröristlerce şehit edilmişti. Munzur Çayı da ülkemizin en önemli değerlerinden biri. Biz de istedik ki, bu su sporları merkezine şehit kaymakamımızın ismini verelim ve ismi burada sonsuza kadar yaşasın. Şehit kaymakamımızın isminin verildiği su sporları merkezinde Türkiye'nin gururu olacak sporcular yetişsin. Tunceli artık Türkiye ve dünya çapında bilinen, tanınan bir turizm şehri oldu. Bundan sonra Tunceli'mizin tanıtımı için farklı etkinliklerimiz olacak ve insanlar Tunceli'ye gelmek için birbirleriyle yarışacaktır" dedi.
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Tunceli'de Rafting Milli Takım seçmeleri sürüyorTunceli'de Rafting Milli Takım seçmeleri sürüyorTunceli'de Rafting Milli Takım seçmeleri sürüyorTunceli'de Rafting Milli Takım seçmeleri sürüyor

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