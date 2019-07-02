HABER

Tunceli'de Sivas'ta ölenler anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 22:34 | Son Güncelleme

SİVAS Madımak Oteli'nde, 35 kişinin yakılarak öldürülmesinin 26'ncı yıldönümü nedeniyle Tunceli'de anma yürüyüşü ve basın açıklaması yapıldı.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - SİVAS Madımak Oteli'nde, 35 kişinin yakılarak öldürülmesinin 26'ncı yıldönümü nedeniyle Tunceli'de anma yürüyüşü ve basın açıklaması yapıldı.

Tunceli'de bazı siyasi parti ve STK üyelerinin yer aldığı grup, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te ateşe verilen Madımak Oteli'nde yaşamlarını yitiren 35 kişi için Sanat sokakta bir araya geldi. Ellerinde döviz ve fotoğraflarla Seyit Rıza Meydanı'na kadar yürüyen kalabalık, yakılarak öldürülen 35 kişi için saygı duruşunda bulundu. Kalabalık, yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Balıkçılar buldu! Acı haber geldiBalıkçılar buldu! Acı haber geldi
Yamaç paraşütü yaparken ağaca takılıp mahsur kaldıYamaç paraşütü yaparken ağaca takılıp mahsur kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fettah Can’dan dikkat çeken 'Suriyeli' paylaşımı

Fettah Can’dan dikkat çeken 'Suriyeli' paylaşımı

Gemlik Kaymakamı'nın oğlu ölüme böyle koştu

Gemlik Kaymakamı'nın oğlu ölüme böyle koştu

Yeşilçam’ın Gamzeli Güzeli'nin son haline bakın

Yeşilçam’ın Gamzeli Güzeli'nin son haline bakın

Ortaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepki

Ortaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepki

'Tecavüz'le suçlanmıştı! O profesör daha 'taciz'den ceza almış

'Tecavüz'le suçlanmıştı! O profesör daha 'taciz'den ceza almış

Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na 'not defteri' yanıtı

Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na 'not defteri' yanıtı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Giresun'da denizde kaybolan müzik öğretmeninin cansız bedeni bulundu

Balıkçılar buldu! Acı haber geldi

Üsküdar'da korkutan yangın! Patlama sesleri duyuldu

Korkutan yangın! Patlama sesleri duyuldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan hava harekatı açıklaması

Bakanlık duyurdu: Hedefler vuruldu

Başvuru yapıldı: 'Ölü' değil 'şehit' yazılsın

Başvuru yapıldı: 'Ölü' değil 'şehit' yazılsın

Gemlik Kaymakamı'nın oğlunun ölümüyle ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı

Gemlik Kaymakamı'nın oğlu ölüme böyle koştu

Öykü Arin'in annesinden tedirgin eden açıklama: İlik savaşı riski devam ediyor

Öykü Arin'in annesinden tedirgin eden açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.