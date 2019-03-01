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Tunceli’de Skorsky bu kez para yutan çocuk için havalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 23:56 | Son Güncelleme

Tunceli’de para yutup solunum yolu tıkanan 2 yaşındaki çocuk jandarmaya ait Skorsky tipi helikopterle hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Ovacık ilçesinde 2 yaşındaki Erhan Ayaz Oruç, metal para yuttu.

Tunceli’de para yutup solunum yolu tıkanan 2 yaşındaki çocuk jandarmaya ait Skorsky tipi helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Ovacık ilçesinde 2 yaşındaki Erhan Ayaz Oruç, metal para yuttu. Yuttuğu paranın solunum yolunu tıkayan çocuğu fark eden ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğa ilk müdahale yapıldı. Solunum güçlü çektiği için acil sevk edilmesi gereken çocuk için Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel devreye girdi. Hastaneden alınan çocuk Jandarmaya ait Skorsky helikopterle Malatya Turgut Özal Tıp Fakültesine sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan çocuğa gerekli müdahalenin yapıldığı bildirildi.

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