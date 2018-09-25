Tunceli'de sokak hayvanlar için modern tesis

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valiliği ve Belediyesi tarafından yaptırılan 500 hayvan kapasiteli "Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi" düzenlenen etkinlikle hizmete açıldı.

Cumhuriyet Mahallesindeki tesisin açılışında konuşan Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, yaklaşık 15 aydır Tunceli Valiliği ve Belediye Başkan Vekilliği görevini yürüttüğünü anımsattı.

Bu süre içinde çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Sonel, "Bu süre içerisinde yıllardır konuşulan fakat bir türlü hayata geçirilmeyen projeler, başta Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızın destekleriyle kısa sürede tek tek hayata geçirildi ve bitirildi." dedi.

Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin kent için büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Sonel, şunları söyledi:

"(Sokak hayvanları) dilleri yok ki konuşup dertlerini anlatsınlar. Onların da sıcak bir yuvaya, tedaviye, bir kap yemeğe, biraz suya ihtiyacı var. O yüzden arkadaşlarımızla birlikte hemen içinde bulunduğumuz 17 dönüm araziye hem veterinerlik hizmetlerinin yapılabileceği, hem tedavilerinin yapılabileceği, ardından doğal yaşam alanında gezebileceği, bu bölgemizin ve ülkemizin fonksiyonel ve işlevsel doğal yaşam alanı olacak hayvan barınağını bitirmiş olduk. Burası 500 hayvan dostumuzu barındırabiliyor. Merkezimizde şu an 402 köpek, 7 kedi ve 1 eşek var. Hepsi personelimiz tarafından bakılıyor, veteriner arkadaşlarımız bakımını yapıyor."