Tunceli’de son 1 ayda, 21,5 milyon TL ödülle aranan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli’de başlatılan "Yıldırım-4" operasyonunda son 1 ayda 2’si kırmızı , 1’i turuncu, bir diğeri ise gri kategoride 21 milyon 500 bin TL ödülle aranan 4 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon kapsamında şuana kadar 13 sığınak imha edilirken, 2 ton gıda ve yaşam malzemesi ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Son yıllarda yapılan başarılı operasyonlarla huzur şehri haline gelen Tunceli’de son kalan teröristlerin de etkisiz hale getirilmesi için başlatılan Yıldırım-4 operasyonu sürüyor. Operasyon kapsamında şuana kadar İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan 2, turuncu kategori de yer alan 1, gri kategoride yer alan 1 olmak üzere 4 terörist ölü olarak ele geçirildi. Operasyon kapsamında 13 sığınak imha edildi, tonlarca yaşam ve gıda malzemesi ile uzun namlulu silahlarla ve çok sayıda mühimmatta ele geçirildi.

Sözde sorumlusu da öldürüldü, TİKKO bitirilme aşamasına geldi

Özellikle terör örgütü PKK ile bağı bulunan 10 milyon lira ödüllü terör arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan TKP/ML TİKKO terör örgütünün sözde Tunceli sorumlusu "Özgür" kod adlı Ali Kemal Yıldız ile sözde siyasi komiseri "Nubar" kod adlı Erol Volkan İldem’in de etkisiz hale getirilmesiyle tamamen etkinliğini yitirmiş olduğu belirtildi. 13 yıldır terör örgütü içinde yer alan Yılmaz’ın, sabotaj, mayın ve EYP konusunda uzman olduğu, hem örgüt içindekilere eğitim verdiği, hem de bir çok eyleme karıştığının tespit edildiği öğrenildi.