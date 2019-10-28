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Tunceli’de sonbaharla gelen "Renk Cümbüşü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 11:05 | Son Güncelleme

Yapılan başarılı operasyonlarla huzur ve turizm şehri haline gelen Tunceli’de sonbaharla birlikte sarı, yeşil ile kızıl rengin harmanlandığı Salördek Ormanları, il dışından gelen doğaseverlerin de ilgisini çekiyor.

Yapılan başarılı operasyonlarla huzur ve turizm şehri haline gelen Tunceli’de sonbaharla birlikte sarı, yeşil ile kızıl rengin harmanlandığı Salördek Ormanları, il dışından gelen doğaseverlerin de ilgisini çekiyor. Meşe, kavak, çınar ağaçlarının yaprakları, sonbaharın etkileyici renklerine bürünmesiyle ayrı bir renk cümbüşü ortaya çıkartıyor.
Pülümür ilçesine bağlı Salördek köyü, Türkiye’de Sonbahar manzaralarının en iyi yaşandığı yerlerden biri olarak biliniyor. Renk cümbüşüne bürünen Salördek ormanları, bölgenin huzura kavuşması ile kent merkezi ve ilçelerin yanı sıra il dışından gelen misafirlerin doğa yürüyüşüne ev sahipliği ediyor. Havanın güzelliğini fırsat bilen doğaseverler, önce uzak tepelerden ormanlık alandaki renk çeşitliliğini izliyor daha sonra ağaçlar arasında yürüyüş yaparak doğanın keyfini çıkartıyor. Renk cümbüşü arasında yürüyen doğaseverler, eşsiz manzara da fotoğraf karelerine yansıtarak kalıcı bir anı bırakıyor. 15 kilometrelik parkur sonunda yer alan yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki Kadısırtı Şelalesi’ne de giden doğaseverler, daha sonra yürüyüşlerini sonlandırarak geri dönüş yoluna geçiyor.
Hafta sonunu fırsat bilerek bu eşsiz manzara karşısında yürüyüş yaptığını belirten Yaprak Taşkaya, “Salördek baktığınızda renk cümbüşünün, içinizi ferahlatacak güzelliğe sahip bir yer. Kesinlikle gelip görmeniz gerekiyor” dedi.

"Doğa turizminde marka haline geldi"
Doğa gezisini düzenleyen organizatörlerden Perihan Söylemez, “Yaklaşık 70 kişilik bir katılım oldu. Son yıllarda Tunceli, doğa turizminde bir marka haline geldi. Defalarca buraya gelmeme rağmen şu an duygularımı anlatamıyorum. Baktıkça hayran kalıyorum. 15 Kilometrelik bir parkuru var ve bu parkurun sonunda bir şelaleyle karşılaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Tunceli artık huzur kenti
Tunceli’nin güvenli ve huzur bölgesi olduğunu ve İstanbul’dan gelerek doğa gezisine katıldığını belirten Hüseyin Elçi ise, “Salördeği hep duymuştum. Sonbahar mevsiminde güzel bir renk cümbüşüne sahip oluyor. Tunceli bütün coğrafyasıyla dört mevsim görülmesi gereken bir yer. Çatışma ortamından dolayı yıllarca buraya insanlar gelemedi. Güvenlik sorunu kesinlikle yok, kimsenin bir endişesi olmasın. Gayet güvenli bir bölge ve Tunceli artık bir huzur kenti” diye konuştu.

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