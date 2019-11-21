Tunceli’de Spor ve Spor Turizminin Gelişmesi Konferansı

Tunceli’de Spor ve Spor Turizminin Gelişmesi konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansta konuşan Vali Tuncay Sonel, sportif etkinliklerin birlik ve beraberliği geliştirmenin yanında turizmin gelişmesine de katkı sağladığını söyledi. Tunceli’de Munzur Üniversitesi Konferans Salonu’nda valilik, üniversite ve Türkiye Rafting Federasyonu’nun katkılarıyla Spor ve Turizmin Gelişmesi konulu konferans düzenlendi. Kentin spor ve turizm potansiyeli konulu sinevizyon gösterimlerinin gerçekleştirildiği panelin açılış konuşması Vali Tuncay Sonel tarafından yapıldı.

Sportif etkinliklerin birlik ve beraberliğin pekişmesinin yanında turizm geliri açısından da önem taşıdığını dile getiren Vali Tuncay Sonel, “Tunceli’nin bir ilçesinde, merkezinde, köyünde otobüsleri görmek çok önemli ki ilimizi ziyaret edenler içerisinde ülkemizin en önemli, ünlü insanları da vardı. Görüyoruz, konuşuyoruz. Tunceli’deki bu değişimi hakikaten imrenerek anlatıyorum. Yine İzmir, İstanbul ve yurtdışında Tuncelili hemşerilerimiz var. Onların bize bu değişimi yüz yüze ve telefonla anlatması hakikaten bizleri çok mutlu ediyor. İnşallah yapılan bu rafting parkurundan su sporları merkezinden nice pırıl pırıl kızlarımız, evlatlarımız çıkar ve Tunceli’yi ülkemizi en güzel şekilde temsil eder” dedi.

Sloganlarının “Tanımakla başlar Her şey” olduğunu dile getiren Sonel, “Tanımakla başlar her şey demiştik ya, gelsinler Tunceli’yi görsünler. İnanın Tunceli’yi muhteşem doğasını, misafirperver insanlarını ve güzelliğini gören insanlar biz Tunceli’yi böyle bilmiyorduk diyorlar. Demek ki hala çalışacağız, Tunceli’yi anlatacağız. Tunceli’nin güzel insanlarını, muhteşem doğasını, yöresel lezzetlerini anlatacağız. Bunları hep birlikte yapacağız” şeklinde konuştu.