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Tunceli'de terör operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 19:28 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye gönderilen 4 kişi, adli kontrolle serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik soruşturma başlatıldı. Savcılık talimatıyla harekete geçen polis, dün isimleri açıklanmayan 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemerinin ardından 'terör örgütüne üye olma' suçundan adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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