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Tunceli'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 09:58 | Son Güncelleme

Operasyonda 5 el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de düzenlenen operasyonda terör örgütüne ait 2 sığınağın imha edildiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütüne ait 2 sığınak tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, sığınaklarda yapılan aramalarda 8 kalaşnikof piyade tüfeği, 18 kalaşnikof şarjörü, 5 el yapımı patlayıcı düzeneği, 46 zagros silahı mermisi, 100 metre elektrik kablosu, 3 pil bloku, 4 büyük tüp ele geçirildiği ifade edildi.

Ele geçirilen 5 el yapımı patlayıcı düzeneği ve sığınakların bomba uzmanı ekip tarafından imha edildiği belirtilen açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

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