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Tunceli'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 13:26 | Son Güncelleme

Terör örgütü MKP'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de terör örgütü MKP üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü MKP içerisinde faaliyet yürütenlere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 6 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınıp Tunceli Adliyesine sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren 6 zanlı, tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkartıldı.

Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan zanlıların tamamı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

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