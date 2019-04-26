Tunceli'de terör operasyonu

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de terör örgütü MKP üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü MKP içerisinde faaliyet yürütenlere yönelik soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 6 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınıp Tunceli Adliyesine sevk edildi.
Cumhuriyet savcısına ifade veren 6 zanlı, tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkartıldı.
Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan zanlıların tamamı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.
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