Tunceli'de terör operasyonu

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de terör örgütüne ait bir sığınağın imha edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Nazımiye kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda terör örgütüne ait sığınak imha edildi.

Sığınakta yapılan aramada tablet, 215 pil bloku, çok sayıda örgütsel doküman, 25 paket çay, 16 büyük ve bir küçük tüp, 8 kürek, 2 fırın, kömür sobası, ilk yardım malzemesi, 8 el feneri, müzik çalar, 4 çakı, 4 terörist kıyafeti, 7 pil blokuna bağlı ışıldak, 35 tencere ve tava, 5 sırt çantası, 28 çift ayakkabı, 101 tıbbi malzeme ile kitap ve yaşamsal malzemeler ele geçirildi.

Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

