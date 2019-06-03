HABER

Tunceli'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 21:44 | Son Güncelleme

Ovacık ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler, Ovacık ilçesi kırsalında terör örgütü üyelerine yönelik operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri bir grup teröristle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

Askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alınan yaralı askerlerden biri kurtarılamadı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen diğer asker helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Yaralı askerlere kan vermek isteyen meslektaşları, Tunceli Devlet Hastanesine koştu.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Bölgede operasyonun devam ettiği öğrenildi.

Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...
Tunceli'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldiTunceli'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi
Maltepe açıklarında kayık battı, balıkçıları sahil güvenlik kurtardıMaltepe açıklarında kayık battı, balıkçıları sahil güvenlik kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ovacık terör operasyonu Tunceli

En Çok Okunan Haberler

İşte Başakşehir'in yeni hocası

İşte Başakşehir'in yeni hocası

Selen Görgüzel Alkan: Sıkıcı ve basit, yatmaktan sıkılmadınız mı?

Selen Görgüzel Alkan: Sıkıcı ve basit, yatmaktan sıkılmadınız mı?

Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'

Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'

Binali Yıldırım'dan YSK'nın İstanbul kararına ilk açıklama!

Binali Yıldırım'dan YSK'nın İstanbul kararına ilk açıklama!

81 ilde 36 bin kadını dolandıranlar yakalandı!

81 ilde 36 bin kadını dolandıranlar yakalandı!

Bakanlıktan sert açıklama: Şiddetle kınıyoruz

Bakanlıktan sert açıklama: Şiddetle kınıyoruz

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu!

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 2 yaralı

Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 2 yaralı

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa’nın Soma ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem

Manisa'da korkutan deprem!

Tunceli'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Tunceli'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

ABD'de helikopter düştü: 3 ölü

ABD'de helikopter düştü: 3 ölü

Bursa'da 'seyyar' gerginliği! Çok sayıda kişi gözaltında

Tehlikeli gerilim! Çok sayıda kişi gözaltında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.