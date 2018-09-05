HABER

Tunceli'de terör örgütünden kaçışlar başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 16:18 | Son Güncelleme

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel: - "Son operasyonda ele geçirilen silah ve kıyafetlerden anlaşılan, 2 terörist her şeyi geride bırakıp kaçmışlar ve bu böyle devam edecek"

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, "Son operasyonda ele geçirilen silah ve kıyafetlerden anlaşılan, 2 terörist her şeyi geride bırakıp kaçmışlar ve bu böyle devam edecek." dedi.

Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'nin Mazgirt ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca önceki gün gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü mensuplarına ait 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 6 şarjör, 3 el bombası, 2 teröriste ait kıyafetler ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini anımsattı.

İl Jandarma Komutanlığı, MİT ve Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin vatandaşlardan da aldıkları desteklerle başarılı operasyonlara imza attıklarını ifade eden Sonel, şunları söyledi:

"Tunceli'de terör örgütü son yılların en büyük darbelerini peş peşe aldı. Bu operasyonlarda aralarında ekiplerimiz, İçişler Bakanlığı "terör arananlar" listesinde "kırmızı" kategoride yer alan "Panzer Kemal" kod adlı Medeni Sayılgan, "Atakan-Mahir" kod adlı İbrahim Çoban ile "turuncu" kategoride 5 ve "gri" kategoride de 11 olmak üzere terör örgütünün sözde üst düzey elemanlarını etkisiz hale getirmeyi başardı. Kentin kırsalı teröristlerden arınıncaya kadar bu operasyonlara devam edilecek. Teröristlere çağrıda bulunuyorum; gelip teslim olup devletin adaletine ve şefkatine sığınsınlar, yoksa yok olup gidecekler."

Terör örgütünün aldığı darbeler sonucunda dağılma sürecine girdiğini belirten Sonel, "Son operasyonda ele geçirilen silah ve kıyafetlerden anlaşılan, 2 terörist her şeyi geride bırakıp kaçmışlar ve bu böyle devam edecek." dedi.

PARTNERArtık 36 beden! Ünlü şarkıcının seksi pozları Instagram'ı salladıArtık 36 beden! Ünlü şarkıcının seksi pozları Instagram'ı salladı
Yüksekova Kaymakamı Kaşıkçı: Terörün tahribatını silmek istiyoruzYüksekova Kaymakamı Kaşıkçı: Terörün tahribatını silmek istiyoruz
Meteoroloji'den İstanbul ve 11 il için kuvvetli yağış uyarısı! Kavurucu sıcaklar yerini sağanağa bırakacakMeteoroloji'den İstanbul ve 11 il için kuvvetli yağış uyarısı! Kavurucu sıcaklar yerini sağanağa bırakacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tunceli Tunceli Valiliği Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...

Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP'nin ilk büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu

MHP'nin ilk büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu

6 Ekim'de bedelli yapacaklar yarın açıklanacak

6 Ekim'de bedelli yapacaklar yarın açıklanacak

Meteoroloji'den İstanbul ve 11 il için kuvvetli yağış uyarısı! Kavurucu sıcaklar yerini sağanağa bırakacak

Meteoroloji'den İstanbul ve 11 il için kuvvetli yağış uyarısı! Kavurucu sıcaklar yerini sağanağa bırakacak

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Şans Topu sonuçları 5 Eylül: Devirli ikramiye sahibini buluyor! (Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonucu)

Şans Topu sonuçları 5 Eylül: Devirli ikramiye sahibini buluyor! (Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonucu)

Son dakika! Suriye sınırından Türkiye'ye taciz ateşi açıldı

Son dakika! Suriye sınırından Türkiye'ye taciz ateşi açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.