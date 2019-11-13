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Tunceli’de terörden ceza alan belde başkanı görevden uzaklaştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 09:03 | Son Güncelleme

Tunceli Valiliği, Mazgirt ilçesine bağlı HDP’li Akpazar Belde Belediye Başkanı Orhan Çelebi’nin, hakkında "Terör Örgütü Propagandası" yapmak suçundan verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını, yerine Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu’nun görevlendirildiğini bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, "Tunceli ili Mazgirt ilçesi Akpazar Belediye Başkanı Orhan Çelebi hakkında Ankara 17.

Tunceli’de terörden ceza alan belde başkanı görevden uzaklaştırıldı

Tunceli Valiliği, Mazgirt ilçesine bağlı HDP’li Akpazar Belde Belediye Başkanı Orhan Çelebi’nin, hakkında "Terör Örgütü Propagandası" yapmak suçundan verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını, yerine Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu’nun görevlendirildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Tunceli ili Mazgirt ilçesi Akpazar Belediye Başkanı Orhan Çelebi hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin E:2017/14, K:2017/114 sayılı kararıyla “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildiği,yine adı geçen hakkında “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/854 sayılı dosya kapsamında soruşturmanın devam ettiği anlaşılmıştır. Akpazar Belde Belediye Başkanı Orhan Çelebi hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında verilen 3 yıl 4 ay hapis cezasına ilişkin mahkumiyet kararı göz önünde bulundurularak Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının 12/11/2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45 inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46 ncı maddesi kapsamında Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu , Akpazar Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.

Tunceli’de terörden ceza alan belde başkanı görevden uzaklaştırıldı

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