"Tunceli'de terörist sayısı 600'lerden 70'lere düştü"

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valisi Tuncay Sonel, "Son birkaç yıldır özellikle kahraman güvenlik güçlerimizin terörle mücadelede başarılı sonuçlar almasıyla Tunceli'miz huzur şehri oldu. Terörist sayısı 600'lerden 70'lere düştü." dedi.

Tunceli Valiliği'nce Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kafede düzenlenen bayramlaşma programına katılan Vali Sonel, protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Sonel, programda gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın dün Ovacık ilçesi kırsalında yaşanan ve bir askerin şehit, bir askerin yaralandığı çatışma nedeniyle biraz buruk geçtiğini söyledi.

Şehidin cenazesini Elazığ'dan Adana'ya uğurladıklarını ve tedavisi devam eden yaralı teğmeni hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini belirten Sonel, yaralı teğmenin sağlık durumun iyi olduğunu ifade etti.

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Sonel, şunları kaydetti:

"Tunceli'de son birkaç yıldır özellikle kahraman güvenlik güçlerimizin terörle mücadelede başarılı sonuçlar almasıyla Tunceli'miz huzur şehri oldu. Terörist sayısı 600'lerden 70'lere düştü. Biz kararlıyız, başta Cumhurbaşkanımız, bakanımız, kahraman güvenlik güçlerimizle hep beraber son bir terörist kalmayıncaya kadar bu teröristle mücadelemizi devam ettireceğiz. Milletimizi Allah'ın izniyle terör illetinden kurtaracağız. Ben bu vesileyle buruk da olsa mübarek Ramazan Bayramı'nız hayırlara vesile olsun diyoruz."