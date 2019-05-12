Tunceli'de teröristlerce kullanılan 3 kamp alanı imha edildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütlerine ait 3 kamp alanının imha edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerine yönelik kent merkezi kırsalında operasyonlar başlatıldığı belirtildi. Bu kapsamda gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde teröristlerce kullanılan 3 kamp alanının tespit edilip imha edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonda kamp alanlarında araç telsizi, hafıza kartı, 5 hard disk, DVD oynatıcı, 2 terörist kıyafeti, 10 kar elbisesi, soba, ocak, akım ölçer, radyo, 10 metre led ışık, 5 battaniye, 380 kilogram un, 2 halı, 2 ekmek sacı, 18 kilogram makarna, 5 kilogram çay, 56 mutfak tüpü, 20 küçük tüp, 50 kilogram peynir, 30 kilogram tereyağı, 100 litre ayçiçeği yağı, 35 kilogram salça, 100 metre sera naylonu, 110 çift ayakkabı, 60 kilogram fasulye, 25 kilogram bulgur, 30 kilogram nohut, 10 kilogram mercimek, 10 kilogram baharat, 80 kilogram şeker, 5 kilogram tütün, 50 metre çadır bezi, 40 kilogram pirinç, akü, güneş paneli, 20 led lamba, 570 pil, 21 tıraş makinesi, ranza, çok miktarda örgütsel doküman, tıbbi malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi."

Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

