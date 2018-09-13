Tunceli'de teröristlere ait 2 sığınak imha edildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de asker ve polisin ortaklaşa düzenlediği operasyonda teröristlerce kullanılan 2 sığınağın imha edildiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tunceli merkez kırsalında ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütüne ait 2 sığınak tespit edildi.

Sığınaklar içerisinde çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kent genelinde teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürüyor.

