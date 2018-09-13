Tunceli'de teröristlere ait 2 sığınak imha edildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de asker ve polisin ortaklaşa düzenlediği operasyonda teröristlerce kullanılan 2 sığınağın imha edildiği bildirildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tunceli merkez kırsalında ortak operasyon düzenlendi.
Operasyonda, terör örgütüne ait 2 sığınak tespit edildi.
Sığınaklar içerisinde çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Kent genelinde teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürüyor.
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