HABER

Tunceli‘de teröristlere ait 8 sığınak imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 13:05 | Son Güncelleme

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli kırsalında; İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda teröristlere ait 8 sığınak imha edildi.İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda, sığınaklarda çok sayıda silah, çok sayıda mühimmat ele geçirildiSığınaklar içerisinde; 31 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet bixi makineli tüfek, 2 adet dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet zağros keskin nişancı tüfeği, 2 adet tabanca, 5 adet G-3 piyade tüfeği, 1 adet bombaatar, 5 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 11286 adet kalaşnikof fişeği, 1340 adet bixi fişeği, 1282 adet dragunov fişeği, 64 adet zağros fişeği, 20 adet G-3 mühimmatı, 1 adet bombaatar mühimmatı, 22 adet EYP düzeneği, 244 adet mekanik fünye, 500 gr C-4 patlayıcı, 1 adet PKM makineli tüfek mekanizması, 1 adet M-16 piyade tüfeği namlusu, 21 adet kalaşnikof şarjörü, 2 adet G-3 şarjörü, 2 adet Kanas şarjörü, 2 adet tabanca şarjörü, 3 adet kamera, 3 adet güneş paneli, 14 adet büyük tüp, 6 adet akü, 108 adet pil, 10 adet EYP yapımında kullanılan devre kartı, 5 adet termal şarj pili, 285 metre sera naylonu , 2 adet çadır, 5 çift mekap ayakkabı, 1 adet jeneratör, 3 adet dürbün, 18 adet cep telefonu, 2 adet araç telsizi, 6 adet el telsizi, 1 adet LCD Televizyon, 100 metre antikron kablo, 550 kg un, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.Bölgede ise operasyonların devam edildiği bildirildi.

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli kırsalında; İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda teröristlere ait 8 sığınak imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda, sığınaklarda çok sayıda silah, çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Sığınaklar içerisinde; 31 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet bixi makineli tüfek, 2 adet dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet zağros keskin nişancı tüfeği, 2 adet tabanca, 5 adet G-3 piyade tüfeği, 1 adet bombaatar, 5 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 11286 adet kalaşnikof fişeği, 1340 adet bixi fişeği, 1282 adet dragunov fişeği, 64 adet zağros fişeği, 20 adet G-3 mühimmatı, 1 adet bombaatar mühimmatı, 22 adet EYP düzeneği, 244 adet mekanik fünye, 500 gr C-4 patlayıcı, 1 adet PKM makineli tüfek mekanizması, 1 adet M-16 piyade tüfeği namlusu, 21 adet kalaşnikof şarjörü, 2 adet G-3 şarjörü, 2 adet Kanas şarjörü, 2 adet tabanca şarjörü, 3 adet kamera, 3 adet güneş paneli, 14 adet büyük tüp, 6 adet akü, 108 adet pil, 10 adet EYP yapımında kullanılan devre kartı, 5 adet termal şarj pili, 285 metre sera naylonu , 2 adet çadır, 5 çift mekap ayakkabı, 1 adet jeneratör, 3 adet dürbün, 18 adet cep telefonu, 2 adet araç telsizi, 6 adet el telsizi, 1 adet LCD Televizyon, 100 metre antikron kablo, 550 kg un, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.
Bölgede ise operasyonların devam edildiği bildirildi.

Karnınızda saatli bomba taşıyor olabilirsiniz! Kimse farkına varmıyor ama... Karnınızda saatli bomba taşıyor olabilirsiniz! Kimse farkına varmıyor ama...
Balıkesir ve Çanakkale’de 151 düzensiz göçmen yakalandıBalıkesir ve Çanakkale’de 151 düzensiz göçmen yakalandı
Aksaray’da 2 kişiyi tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandıAksaray’da 2 kişiyi tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Dünya devi milli yıldızı istiyor! 20 milyon...

Dünya devi milli yıldızı istiyor! 20 milyon...

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şule Çet davasında adli tıp uzmanından cinsel saldırı iddiası

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.