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Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 13:35 | Son Güncelleme

Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlarda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent merkezi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonların devam ettiği belirtildi.

Yapılan arazi arama tarama faaliyetinde çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, teröristlere ait keskin nişancı tüfeği, 5 kalaşnikof piyade tüfeği, makineli tabanca, 2 bin 470 adet çeşitli çapta mermi, 5 keskin nişancı tüfeği şarjörü, 2 kalaşnikof şarjörü, M-16 piyade tüfeğine ait dipçik, güneş paneli ile ateşleyici sistem takımının ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

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