Tunceli'de teröristlerin cephaneliği ele geçirildi (Tekrar)

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Güvenlik güçlerince, Tunceli'de teröristlere yönelik sürdürülen operasyonlarda, cephanelik ele geçirildi. 2 ayrı noktada tespit edilen depolarda yapılan aramalarda 27 Kalaşnikof tüfeği, 8 bin 357 fişek, Kalaşnikof tüfeğine ait 43 şarjör, 8 el bombası, 32 roketatar sevk fişeği, anti-personel roketatar mühimmatı, 48 elektrikli fünye, 2 saatle irtibatlı düzenek ele geçirildi.

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