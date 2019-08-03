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Tunceli’de teröristlerin silah ve cephaneleri ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 13:43 | Son Güncelleme

Tunceli’de terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 keskin nişancı tüfeği, 5 adet kaleşnikof ve 1 adet makineli tabanca ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.Tunceli Valiliği, İl Jandarma Komutanlığa’na bağlı timler tarafından merkez kırsalında operasyon yapıldığı ve çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.Açıklamada,"Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda, 1 adet dragonov keskin nişancı tüfeği, 5 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet makineli tabanca, 899 adet 7,62x54 mm fişek, 1571 adet 7,62x39 mm fişek, 5 adet dragonov şarjörü, 2 adet kaleşnikof şarjörü, 1 adet M-16 dipçiği, 1 adet güneş paneli, 1 adet ateşleyici sistem takımı ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir"denildi.Valilik ayrıca,terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.

Tunceli’de teröristlerin silah ve cephaneleri ele geçirildi

Tunceli’de terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 keskin nişancı tüfeği, 5 adet kaleşnikof ve 1 adet makineli tabanca ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Tunceli Valiliği, İl Jandarma Komutanlığa’na bağlı timler tarafından merkez kırsalında operasyon yapıldığı ve çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.
Açıklamada,"Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda, 1 adet dragonov keskin nişancı tüfeği, 5 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet makineli tabanca, 899 adet 7,62x54 mm fişek, 1571 adet 7,62x39 mm fişek, 5 adet dragonov şarjörü, 2 adet kaleşnikof şarjörü, 1 adet M-16 dipçiği, 1 adet güneş paneli, 1 adet ateşleyici sistem takımı ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir"denildi.
Valilik ayrıca,terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.

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