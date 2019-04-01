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Tunceli'de TKP kazandı, AK Parti ve CHP başkanlık sayısını artırdı, HDP ve ÖDP kaybetti

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 17:50 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de 30 Mart 2014 yerel seçimlerini Ovacık'ta önde tamamlayan ilk ve tek Türkiye Komünist Partili (TKP) belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, bu seçimde, resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 33'e yakın oyla Tunceli Belediye Başkanı oldu.

Tunceli'de TKP kazandı, AK Parti ve CHP başkanlık sayısını artırdı, HDP ve ÖDP kaybetti

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de 30 Mart 2014 yerel seçimlerini Ovacık'ta önde tamamlayan ilk ve tek Türkiye Komünist Partili (TKP) belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, bu seçimde, resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 33'e yakın oyla Tunceli Belediye Başkanı oldu. AK Parti'nin, Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nden (ÖDP) Mazgirt, CHP'den ise Çemişgezek ilçesini aldığı Tunceli'de, Ovacık ve Pertek ilçelerini ise CHP kazanarak belediye başkanlığı sayısını 5'e yükseltti. Tunceli'nin kaybedeni ise hiç ilçe kazanamayan Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve ÖDP oldu.
Tunceli'de 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Barış ve Demokrasi Partisi'nden (BDP) seçilip, Demokratik Bölgeler Partisi'ne (DBP) geçen Mehmet Ali Bul görevden alınıp, yerine kayyum olarak kentin Valisi Tuncay Sonel görevlendirildi. Geçen seçim Çemişgezek, Hozat, Nazımiye ve Pülümür'de CHP'nin, Ovacık'ta TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu'nun kazandığı Tunceli'de, Pertek ilçesini ise AK Parti'li Recai Vural kazandı. Bu seçimde, Ovacık Belediye Başkanı Maçoğlu partisinden Tunceli merkezde aday oldu ve yüzde 33'e yakın oy oranıyla başkanlığa seçildi. Maçoğlu'nun kazanmasında Ovacık Belediye Başkanlığı görevindeyken elde etiği başarının büyük rol aldığı değerlendiriliyor. Özelikle Ovacık'ta köylüler ile birlikte üretimi artırıp, nohut, fasulye ve balı Türkiye'nin dört bir yanına pazarlayarak, elde edilen gelirle öğrencilere burs vermesinin ve belediyenin gelir gider tablosunu belediye binasına asmasının Maçoğlu'nun başarısının arkasında yatan etkenler olduğu belirtildi.
TUNCELİ'DE BELEDİYE SAYISINDA CHP ÜSTÜN
TKP'li Maçoğlu'nun belediye başkanlığı yaptığı Ovacık'ta ise CHP'nin adayı Mustafa Sarıgül kazandı. CHP, Ovacık ile birlikte geçen seçim de kazandığı Hozat, Nazımiye ve Pülümür'ün yanı sıra AK Partili Recai Vural'ın yönettiği Pertek ilçesinde de birinci gelerek, 4 olan belediye sayısını 5'e yükseltti. Bu arada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğduğu Nazımiye ilçesi de partinin yönetiminde kaldı.
AK PARTİ 2 KAZANIP, 1 KAYBETTİ
Yönetimini elinde bulundurduğu tek ilçe olan Pertek'i kaybeden AK Parti ise ÖDP'nin yönettiği tek ilçe Mazgirt ile CHP'den Çemişgezek'i aldı. Bu seçim 2 belediye kazanıp, 1 belediye ise kaybeden AK Parti'nin oylarının artmasında Tunceli Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Vali Tuncay Sonel'in çalışmalarının etkisi olduğu değerlendiriliyor.
TUNCELİ'DE KAYBEDEN HDP VE ÖDP
Tunceli'deki bu seçimlerin kaybedenleri ise ellerindeki birer belediyeyi yitiren ve hiç ilçe belediyesi kazanamayan HDP ve ÖDP oldu. HDP bu kentte sadece Mazgirt'e bağlı sonradan kayyum atanan Akpazar beldesini, Orhan Çelebi ile yönetmeye yeniden hak kazandı. Tunceli'de HDP'nin kaybetme nedenleri arasında altyapı ve çevre düzenlemesi hizmetlerinin yapılmaması gösteriliyor.

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Tunceli'de TKP kazandı, AK Parti ve CHP başkanlık sayısını artırdı, HDP ve ÖDP kaybetti

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