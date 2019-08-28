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Tunceli’de TKP/ML üyesi 3 terörist ve bir kurye yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 13:11 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, emniyet birimlerinin dikkati sayesinde TKP/ML üyesi 3 terörist ile onlara yardım eden 1 kişinin yakalandığını açıkladı.Tunceli’de Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameraları ile elde edilen görüntülerde yapılan incelemede şüpheli bir araçta bulunan 1 kişinin TKP/ML terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensubu olabileceğini değerlendiren emniyet birimleri, söz konusu aracı Jandarma Komutanlığına ait İHA desteği ile takibe aldı.

İçişleri Bakanlığı, emniyet birimlerinin dikkati sayesinde TKP/ML üyesi 3 terörist ile onlara yardım eden 1 kişinin yakalandığını açıkladı.
Tunceli’de Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameraları ile elde edilen görüntülerde yapılan incelemede şüpheli bir araçta bulunan 1 kişinin TKP/ML terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensubu olabileceğini değerlendiren emniyet birimleri, söz konusu aracı Jandarma Komutanlığına ait İHA desteği ile takibe aldı. Yapılan takip sonucu araç Malatya’da durdurularak, içerisindeki 3 TKP/ML terör örgütü mensubu ve onlara kuryelik yapan 1 şüpheli sağ olarak yakalandı. Yakalanan 3 teröristten birinin TİKKO içerisinde birim sorumlusu olduğu, Kanas marka suikast silahı kullandığı, mayın ve EYP konularında eğitim aldığı, 2015 Kasım ayında Hozat’ın Yenibaş bölgesinde Jandarma Karakol Komutanlığına roket, Biksi ve Kalaşnikof silahlar ile yapılan eylemde yer aldığı tespit edildi. Diğer teröristin mayın ve EYP konularında eğitim aldığı, Haziran 2017 tarihinde Tunceli Gözlüçayır Jandarma Karakol Komutanlığı üs bölgesinde uzaktan kumandalı EYP düzeneğinin patlatılması sonucu 1 askeri personelin şehit edilmesi eyleminde kullanılan EYP’yi hazırlayan örgüt mensubu olduğu, Nisan 2018 tarihinde Tunceli Aliboğazı mevkiinde araziye döşenen 1 adet EYP’nin infilak etmesi sonucu 1 askeri personelin yaralandığı eylemde patlatılan EYP’nin bahse konu örgüt mensubu tarafından araziye döşendiği belirlendi. Yakalanan bir diğer teröristin ise TİKKO içerisinde Tunceli kırsalında silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilirken, yakalanan teröristlerin işlemleri devam ediyor.

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