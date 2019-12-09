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Tunceli'de TOKİ'nin inşa ettiği 206 konut hak sahiplerine teslim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 13:24 | Son Güncelleme

Vali Tuncay Sonel: - "Birkaç yıl önce terörle anılan Tunceli artık huzur şehri olmuş ve böyle de anılıyor. Tunceli spor, turizm ve kültür şehri oldu"

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapımı tamamlanan 206 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

Aktuluk Mahallesi'nde inşa edilen konutların sahiplerinin, çekilen kura sonucu belirlenmesinin ardından anahtar teslimi dolayısıyla aynı mahallede tören düzenlendi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, törende yaptığı konuşmada, devletin imkanlarıyla 206 konutun tamamlandığını söyledi.

Konutların çok güzel bir alanda inşa edildiğini belirten Sonel, "Burası havası ve suyu ile çok güzel bir yer. Kısa süre içinde binaları bitirdik, varsa eksiklerini de en kısa sürede tamamlayacağız. Birkaç yıl önce terörle anılan Tunceli artık huzur şehri olmuş ve böyle de anılıyor. Tunceli spor, turizm ve kültür şehri oldu. Kentimiz eğitim seviyesi de yüksek bir yer." diye konuştu.

Sonel, güvenlik güçlerinin teröristlere karşı başarılı operasyonlar yaptığına dikkati çekerek, "Huzur olduğu ve vatandaşımız para kazandığı zaman inanın mutluluk daha çok artıyor. Güvenlik güçlerimizin teröristlere karşı başarılı operasyonları oldu. Huzur olacak ki bütün bu yapılanlar olsun. Allah birliğimizi bozmasın, bozmak isteyen hainlere de fırsat vermesin." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Sonel, AK Parti İl Başkanı Fatih Tek ve protokoldekiler, hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

Vali Sonel ve beraberindekiler, daha sonra daireleri gezdi.

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