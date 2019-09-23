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Tunceli'de trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 13:35 | Son Güncelleme

Tunceli'de trafik kazası: 1 ölü

TUNCELİ (AA) - Tunceli'deki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Askeri konvoyun geçişi sırasında Tunceli Elazığ kara yolu Göktepe mevkisinde yola çıkan Onur Er'e (22) askeri araç çarptı.

Yaralanan Er'in hastaneye kaldırılması için askerlerce olay yerine ambulans çağrıldı.

Gelen ambulanstaki sağlık görevlilerince yapılan incelemede Er'in hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Er'in cesedi, bölgeye gelen Mazgirt Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kazaya karışan askeri aracın sürücüsü ise gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tunceli

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