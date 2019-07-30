HABER

Tunceli'de trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 21:39 | Son Güncelleme

İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi öldü

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pertek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü. Kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Sait Şirin yönetimindeki 23 AAJ 850 plakalı otomobil, ilçedeki Pertek Çevre Yolu'nda, Ahmet Baysal'ın kullandığı 24 EA 204 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücünün eşi Hüsniye Baysal olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Ahmet Baysal ile oğlu Eren Baysal da kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan Hüseyin Emik ile Sait Şirin ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

İlk kez gören botanik bahçesi sanıyor! Ancak burası...İlk kez gören botanik bahçesi sanıyor! Ancak burası...
Kritik MGK sonrası önemli açıklamalar!Kritik MGK sonrası önemli açıklamalar!
Avcılar'da metrobüs aracında yangın...Avcılar'da metrobüs aracında yangın...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3 ölü Pertek trafik kazası Tunceli

En Çok Okunan Haberler

Emre Mor'dan ilginç açıklama

Emre Mor'dan ilginç açıklama

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

AYM 'barış bildirisi' kararıyla ilgili gerekçesini açıkladı

AYM 'barış bildirisi' kararıyla ilgili gerekçesini açıkladı

Türkiye çıkarıldı, Japonya talip oldu!

Türkiye çıkarıldı, Japonya talip oldu!

Feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Feci kaza: Çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Kritik MGK sonrası önemli açıklamalar!

Son dakika! Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs devrildi

Feci kaza: Çok sayıda yaralı var

AYM akademisyenlerle ilgili kararının gerekçesini açıkladı

AYM 'barış bildirisi' kararıyla ilgili gerekçesini açıkladı

MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

En az 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı! Oğuz Haksever kimdir?

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Kritik toplantı başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.