Tunceli’de trafik kazası: 3 yaralı

Tunceli’de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Moğultay Mahallesi Atıl Üzelgün Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ovacık istikametine dönüş yapmak isteyen Kemal Yıldız idaresindeki 34 BB 4311 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki konteynera çarptı. Kazada sürücü ve yanında bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Arap basınından bomba iddia: Türkiye ile ABD anlaştı!
Kızını uykusunda öldüren babadan kan donduran ifade!
Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!
Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış
İnce'den dikkat çeken çıkış: Memlekete gerçek hainliktir
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu
Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk talimat verdi, kontenjan artırıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum