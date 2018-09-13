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Tunceli'de trafik kazası: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 21:21 | Son Güncelleme

Tunceli'de trafik kazası: 7 yaralı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ramazan Can idaresindeki 07 LKS 46 plakalı hafif ticari araç, Tunceli-Elazığ karayolu Kanoğlu köyü mevkisinde, Şükrü Çelik'in kullandığı 62 AR 371 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ve araçlardaki 5 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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7 yaralı trafik kazası Tunceli

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