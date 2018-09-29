Tunceli'de Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası hazırlığı

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ, 6-7 Ekim'de düzenlenecek Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Şampiyonanın hazırlıkları aralıksız devam ediyor.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Tunceli'de ilk kez, 'Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası' düzenleme kararı aldı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’in kentin doğa, su ve hava sporlarında markalaşması amacıyla yürüttüğü çalışmalar neticesinde 23-27 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Rafting Şampiyonası'nın düzenlendiği Tunceli'de, şimdide Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası hazırlıkları yapılıyor.

'TUNCELİ ARTIK ŞAMPİYONLARLA ANILIR OLDU'

6-7 Ekim 2018'de yapılması planlanan şampiyona öncesinde yamaç paraşütçüleri deneme uçuşlarına başladı. Sporcuların yaptıkları deneme uçuşları ve akrobasi gösterileri, renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası ile Tunceli'de bir ilkin daha yaşanacağını anlatan Vali Tuncay Sonel, "23-27 Mayıs 2018’de Tunceli’de ilk kez yaptığımız Rafting Türkiye Şampiyonası’ndan sonra bu defa da 6-7 Ekim tarihlerinde Tunceli’de ilk kez Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası yapılacaktır. İlimiz açısından önemli bir gelişmedir. Tunceli artık şampiyonlarla anılır oldu. Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonasının ilimizde düzenlenmesini, ilimizin tanıtımı açısından çok önemsiyoruz. Tunceli’nin su sporları, doğa sporları ve hava sporları branşlarında da markalaştırmak için çalışıyoruz. Eminim ki rafting de olduğu gibi yamaç paraşütü şampiyonasıyla da kentimiz adıyla ön plana çıkacak. Türkiye genelinden birçok sporcu gelecek ve 2 gün süreyle burada yarışacaklar, Tunceli'nin, Munzur'un güzelliklerini görecekler. Desteklerinden dolayı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na şükranlarımızı sunarız" dedi.