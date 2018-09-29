HABER

Tunceli'de Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası hazırlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 16:21 | Son Güncelleme

TUNCELİ, 6-7 Ekim'de düzenlenecek Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Tunceli'de Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası hazırlığı

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ, 6-7 Ekim'de düzenlenecek Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Şampiyonanın hazırlıkları aralıksız devam ediyor.
Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Tunceli'de ilk kez, 'Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası' düzenleme kararı aldı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’in kentin doğa, su ve hava sporlarında markalaşması amacıyla yürüttüğü çalışmalar neticesinde 23-27 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Rafting Şampiyonası'nın düzenlendiği Tunceli'de, şimdide Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası hazırlıkları yapılıyor.
'TUNCELİ ARTIK ŞAMPİYONLARLA ANILIR OLDU'
6-7 Ekim 2018'de yapılması planlanan şampiyona öncesinde yamaç paraşütçüleri deneme uçuşlarına başladı. Sporcuların yaptıkları deneme uçuşları ve akrobasi gösterileri, renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası ile Tunceli'de bir ilkin daha yaşanacağını anlatan Vali Tuncay Sonel, "23-27 Mayıs 2018’de Tunceli’de ilk kez yaptığımız Rafting Türkiye Şampiyonası’ndan sonra bu defa da 6-7 Ekim tarihlerinde Tunceli’de ilk kez Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası yapılacaktır. İlimiz açısından önemli bir gelişmedir. Tunceli artık şampiyonlarla anılır oldu. Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonasının ilimizde düzenlenmesini, ilimizin tanıtımı açısından çok önemsiyoruz. Tunceli’nin su sporları, doğa sporları ve hava sporları branşlarında da markalaştırmak için çalışıyoruz. Eminim ki rafting de olduğu gibi yamaç paraşütü şampiyonasıyla da kentimiz adıyla ön plana çıkacak. Türkiye genelinden birçok sporcu gelecek ve 2 gün süreyle burada yarışacaklar, Tunceli'nin, Munzur'un güzelliklerini görecekler. Desteklerinden dolayı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na şükranlarımızı sunarız" dedi.

FOTOĞRAFLI

Tunceli'de Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası hazırlığıTunceli'de Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası hazırlığıTunceli'de Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası hazırlığıTunceli'de Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası hazırlığı

PARTNERMynet'i Bundle'dan da takip edin!Mynet'i Bundle'dan da takip edin!
Bakan Kurum, Cizre'de incelemelerde bulunduBakan Kurum, Cizre'de incelemelerde bulundu
Kılıçdaroğlu, 3 Ekim'de Çanakkale'de olacakKılıçdaroğlu, 3 Ekim'de Çanakkale'de olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

İlginizi Çekebilir

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK kahreden haberi duyurdu: Şehit ve yaralılar var

TSK kahreden haberi duyurdu: Şehit ve yaralılar var

Türkiye'deki bu köy mağarada yaşıyor

Türkiye'deki bu köy mağarada yaşıyor

MHP'nin af teklifinde kimler serbest kalacak? Çok konuşulacak iddia

MHP'nin af teklifinde kimler serbest kalacak? Çok konuşulacak iddia

Manisa'da mahalleye uçak indi!

Manisa'da mahalleye uçak indi!

Kırklareli'nde bir köpek okla vurularak öldürüldü

Kırklareli'nde bir köpek okla vurularak öldürüldü

Türkiye'de Zorba alarmı

Türkiye'de Zorba alarmı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.