Çalıştayda, Türkiye'nin 38 şehrinden ve 3 ülkeden katılımcılar yer aldığını anımsatan Sonel, etkinliğin kalplerde bir gönül köprüsü kuracağını söyledi.

"Biz bir olursak, birlik ve beraberliğimizden taviz vermezsek, çocuğundan yaşlısına birbirimize saygıyla, sevgiyle yaklaşırsak ve tabii ki hakça, adaletçe hak yolunda bir iş yaparken bir yetimin, öksüzün, engeli olan vatandaşın, bir garibimizin, yaşlımızın hakkını gözetirsek ben inanıyorum ki bu birlik ve beraberlikle güzel ülkemiz daha da güçlü ve daha da büyük hale gelecek."

Tunceli'nin artık huzur şehri olduğunu belirten Vali Sonel, şöyle konuştu:

Çalıştayın açılışında konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, toplantının, Tunceli'ye, Türkiye'ye ve İslam alemine güzellikler getirmesi temennisinde bulundu.

TUNCELİ (AA) - Hacı Bektaş-ı Veli'ye bağlı dervişlerden, Sarı Saltık'ın tarihteki önemi ve değerini bilimsel, akademik içerikte ortaya koymak için Tunceli'de "Uluslararası Sarı Saltık Ocağı Çalıştayı" düzenlendi.

Çalıştayın geleneksel hale getirileceğini ifade eden Vali Sonel, "Burası Sarı Saltık memleketi. Çalıştayımız da Sarı Saltık. Bakın çıkıyor Horasan'dan, buralara, Balkanlara gidiyor. Gençlerimize, çocuklarımıza bunları anlatmamız, öğretmemiz lazım." diye konuştu.

Sarı Saltık Ocağı mensubu ve Alevi dedesi Ali Ekber Yurt da, Alevi-Bektaşi inancının, İslam dininin iki önemli değeri olan ehlibeyit ve 12 imamdan temellenerek, Horasan'da Ahmet Yesevi dergahında gelişerek 13. yüzyıldan itibaren Anadolu coğrafyasında, Horasan erenleri olarak kurumsallaştığını anlattı.

Hacı Bektaş-ı Veli dergahının, 13. yüzyıldan itibaren sadece Anadolu'da değil Balkanlarda da dervişlerle irşad ve iskan çalışmaları başlattığını ifade eden Yurt, "Balkan coğrafyasında Hacı Bektaş-ı Veli dergahı adına irşad ve iskan çalışmaları sürdüren ilk ve en önemli derviş ise Sarı Saltık'tır." dedi.

Sarı Saltık'ın, Horasan'dan 13. yüzyılda Anadolu'ya gelen derviş topluluğunun bir mensubu olduğunu belirten Yurt, şunları kaydetti:

"Sarı Saltık, Alevi-Bektaşi inancının temel önermelerinin başında gelen insan sevgisi ve hoşgörü erdemlerini rehber edinerek Balkan topluluklarının gönüllerinde bir Horasan dervişi olarak sevgi bırakmıştır. Nitekim günümüzde Sarı Saltık adında neredeyse tüm Balkan ülkelerinde şahsına atfedilen ziyaretler yer almaktadır. Sarı Saltık, Balkan coğrafyasında Alevi-Bektaşi inancının Hacı Bektaş-ı Veli'nin verdiği görev doğrultusunda kurucusu olup en önemli temsilcidir."

Konuşmaların ardından düzenlenen panelde, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu tarafından Sarı Saltık Ocağı hakkında bilgiler verildi.

Çalıştay, semah gösterisi ve Alevi dedelerinin okuduğu deyişlerle sona erdi.

