Tunceli'de vali ve milletvekilleri rafting yaptı

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valisi Tuncay Sonel, AK Partili milletvekilleri Ahmet Mücahit Arınç ve Müslüm Yüksel, Munzur Çayı'nda rafting yaptı.

Vali Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milletvekilleri Arınç ve Yüksel'i daha önce görev yaptığı yerden tanıdığını ve Tunceli'de ağırlamaktan mutlu olduğunu söyledi.

Milletvekillerine kentte hayata geçirdiği projeleri yerinde gösterdiğini anlatan Vali Sonel, vekiller ile Munzur Çayı'nda da rafting yaptıklarını ifade etti.

Sonel, "Tunceli son 2 yılda güvenlik güçlerimizin terörle mücadelede elde ettiği başarılı sonuçlar ve hayata geçirdiğimiz projelerle gerçek manada huzur kentine dönüştü." dedi.

Tunceli'nin son dönemde herkesin merak ettiği bir yer haline geldiğini belirten Sonel, kentte 2 yıl Belediye Başkan Vekilliği yaptığını anımsatarak, "Biz bu süre içinde halkın yıllardır hayal ettiği projeleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin destekleriyle tek tek yaparak hizmete açtık. Hayata geçirilen her proje kentin hem görünümünü hem de yaşamını olumlu geliştirdi. Her hizmetimiz hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.