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Tunceli'de yaban keçileri sürü halinde görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 13:43 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de koruma altında bulunan ve avlanmaları yasak olan yaban keçileri sürü halinde görüntülendi.

Tunceli'de yaban keçileri sürü halinde görüntülendi

Ferit DEMİR/ PÜLÜMÜR, (Tunceli), (DHA)- TUNCELİ'de koruma altında bulunan ve avlanmaları yasak olan yaban keçileri sürü halinde görüntülendi.
İstanbul'dan köyüne gelen doğa gezgini Ayhan Esen (38), Pülümür ilçesindeki Munzur Dağı'nın eteklerinde beslendikleri sırada iki grup yaban keçisini gördü. Munzur Dağı eteklerinde gezdiği sırada onlarca erkek ve dişi yaban keçisini fark etmesiyle heyecanlı bir şekilde görüntüye aldığını anlatan Esen, "Doğada fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Munzur Dağı eteklerinde doğa gezisine çıkmıştım. Karlı bir haldeki Munzur Dağı'nın eteklerinde iki grup yaban keçisi fark ettim. İnanılmaz heyecanlandım. Erkek yaban keçisi grubu daha kalabalıktı ve uzun boynuzları ve iri yapılarıyla beni çok etkilediler. Anında yanımda taşıdığım fotoğraf makinesiyle görüntüledim. Beni fark ettikleri sırada Munzur Dağı'nın zirvesine doğru kaçmaya başladılar. Özellikle erkek ve uzun boynuzlu yaban keçileri sürü halinde koştukları sırada inanılmaz güzel bir görsellik çıktı ortaya. Çok uzak bir mesafede bulunmama rağmen yine de güzel görüntüler yakaladım. Hayatımın en heyecanlı anlarını yaşadım. Lütfen kimse bu keçileri avlamasın ve bu güzel yaban keçilerine kıymasın" dedi.

FOTOĞRAFLI

Tunceli'de yaban keçileri sürü halinde görüntülendiTunceli'de yaban keçileri sürü halinde görüntülendiTunceli'de yaban keçileri sürü halinde görüntülendiTunceli'de yaban keçileri sürü halinde görüntülendi

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