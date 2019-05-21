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Tunceli'de yaban keçileri yola indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 13:55 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altında bulunan ve avlanması yasaklanan yaban keçileri, indikleri yolda görüntülendi.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altında bulunan ve avlanması yasaklanan yaban keçileri, indikleri yolda görüntülendi. Türkiye'de en çok yaban keçisinin yaşadığı bilinen Tunceli'de çok sayıda yaban keçisi yola indi. Koruma altındaki yaban keçileri, Tunceli- Hozat karayolunda yakın mesafeden görüntülendi. Kış aylarında buzlanma nedeniyle karayolunda serpilen tuzların yapıştığı taşlardan tuz ihtiyaçlarını karşıladıkları belirtilen yaban keçileri, yoldan geçenler de araçlarından inerek ilgiyle izledi. Yaban keçilerinin yol kenarında olduğu sırada Hozat ilçesine hareket halindeyken CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu de o anları yakında izlemek için aracından inerek cep telefonuna kaydetti. Şaroğlu ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirterek, "Müthiş, etkileyici bir manzara. Herkes Tunceli'ye gelerek bu manzaraya izlemeli. İlk kez böyle yakın mesafede kaçmayan yaban keçilerini görüyorum çok etkilendim" dedi.

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