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  4. Tunceli'de yaban keçisi avlayan baba ve oğluna 50 bin lira ceza

Tunceli'de yaban keçisi avlayan baba ve oğluna 50 bin lira ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 21:47 | Son Güncelleme

TUNCELİ’nin Çemişgezek ilçesinin dağlık alanında koruma altında bulunan ve avlanmaları yasak olan 2 yaban keçisini avlayan baba ve oğluna 50 bin lira para cezası para cezası verildi.  Çemişgezek ile Hozat ilçeleri kırsal alanında 2 yaban keçisini avlayan baba ve oğlu, jandarma ekiplerince düzenlenen uygulama sırasında yakalandı.

Tunceli'de yaban keçisi avlayan baba ve oğluna 50 bin lira ceza

Ferit DEMİR/ÇEMİŞGEZEK (Tunceli), (DHA)- TUNCELİ’nin Çemişgezek ilçesinin dağlık alanında koruma altında bulunan ve avlanmaları yasak olan 2 yaban keçisini avlayan baba ve oğluna 50 bin lira para cezası para cezası verildi.
Çemişgezek ile Hozat ilçeleri kırsal alanında 2 yaban keçisini avlayan baba ve oğlu, jandarma ekiplerince düzenlenen uygulama sırasında yakalandı. Baba ve oğlunu kestikleri 2 yaban keçisiyle yakalayan jandarma ekipleri, durumu Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kesilen 2 yaban keçisine el koyarken, baba ve oğluna 50 bin lira para cezası uyguladı.

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Tunceli'de yaban keçisi avlayan baba ve oğluna 50 bin lira ceza

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