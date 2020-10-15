HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tunceli’de yangın, 4 ev kullanılamaz hale geldi

Tunceli’de yangın, 4 ev kullanılamaz hale geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 00:27 | Son Güncelleme

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.Yangın, Çemişgezek ilçesine bağlı Doğanköy’de meydana geldi.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Çemişgezek ilçesine bağlı Doğanköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çelebi ailesine ait evde henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek bitişikteki evlere de sıçrayan yangına önce köylüler müdahale etti. Müdahalenin yetersiz kalması üzerine Çemişgezek ve Pertek Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Köye giden itfaiye ekipleri ve vatandaşlar birlikte yangına müdahale etti. 4 evin kullanılamaz hale geldiği yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yapay zeka şoku! Yanlış bilgi yaymak için... Yapay zeka şoku! Yanlış bilgi yaymak için...
D-100 Karayolu’nda trafik yoğunluğuD-100 Karayolu’nda trafik yoğunluğu
O sınavın başvuruları başlıyor!O sınavın başvuruları başlıyor!
1/
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Kırmızı Oda'yı bitirecek ayrılık! Başka diziyle anlaştı
Kırmızı Oda'yı bitirecek ayrılık! Başka diziyle anlaştı
Fotoğraf atınca ilk tepki o isimden geldi!
Fotoğraf atınca ilk tepki o isimden geldi!
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Macron duyurdu! Flaş koronavirüs kararı
Macron duyurdu! Flaş koronavirüs kararı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Diğer Haberler
Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan hükümlü Mustafa Kabakçıoğlu’nun ölümüne ilişkin açıklama
Kabakçıoğlu'nun ölümüyle ilgili Başsavcılık'tan açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu ve Özel'in sözlerine cevap
Fuat Oktay'dan hakkındaki sözlere sert cevap
TEM’in Ankara yönünün kapatılması D-100 Karayolu’nda trafiği felç etti
D-100 Karayolu’nda trafik yoğunluğu
Hatay'da yamaçta mahsur kalan 3 kişinin imdadına AFAD yetişti
Hatay'da yamaçta mahsur kalan 3 kişinin imdadına AFAD yetişti
Siirt'te yol kenarında erkek cesedi bulundu
Korkunç olay! Cansız bedeni yol kenarında bulundu
Adana'da mobilya yüklü araç alev topuna döndü
Mobilya yüklü araç alev topuna döndü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.