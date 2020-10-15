Tunceli’de yangın, 4 ev kullanılamaz hale geldi

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Çemişgezek ilçesine bağlı Doğanköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çelebi ailesine ait evde henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek bitişikteki evlere de sıçrayan yangına önce köylüler müdahale etti. Müdahalenin yetersiz kalması üzerine Çemişgezek ve Pertek Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Köye giden itfaiye ekipleri ve vatandaşlar birlikte yangına müdahale etti. 4 evin kullanılamaz hale geldiği yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

