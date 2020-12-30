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Tunceli’de yangını jandarma fark etti, itfaiye söndürdü

30.12.2020 22:23 | Son Güncelleme:
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Tunceli’de yangını jandarma fark etti, itfaiye söndürdü

Tunceli’de bir köy evinde çıkan yangın, jandarma tarafından fark edilerek haber verilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tunceli’de bir köy evinde çıkan yangın, jandarma tarafından fark edilerek haber verilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında can kaybı olmazken, müstakil evde hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Pülümür ilçesine bağlı Uzunevler köyünde Hüseyin Kılıç’ın evinin bacasının tutuşmasıyla başlayan yangın, Kırmızıköprü Jandarma Karakolu tarafından fark edilince durum ilçe belediyesi ekiplerine bildirildi. Kısa sürede köye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Söndürme çalışmalarını yerinde takip eden İlçe Belediye Başkanı Müslüm Tosun, jandarmanın ihbarının ardından ekiplerin kısa sürede köye ulaştıklarını belirterek, “İtfaiye ile olay yerine geldik. Baca tutuşmuştu. 20 dakika içinde arkadaşlarımız burada oldu. Müdahale ettiler. Çok şükür bir zayiat olmadan söndürüldü” dedi.

Tunceli’de yangını jandarma fark etti, itfaiye söndürdü

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