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  4. Tunceli'de yasa dışı bahis ve tefecilik operasyonunda 7 tutuklama 

Tunceli'de yasa dışı bahis ve tefecilik operasyonunda 7 tutuklama 

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 18:14 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de, yasa dışı bahis oynatan ve tefecilik yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 7'si tutuklandı.

TUNCELİ,(DHA)- TUNCELİ'de, yasa dışı bahis oynatan ve tefecilik yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 7'si tutuklandı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasa dışı bahis oynatan ve tefecilik yapanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 13 Ocak günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki sorguları tamamlandı. Adliyeye çıkarılan 19 şüpheliden 6'sı yasa dışı bahis oynatmaktan, 1'i 'tefecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek ve nitelikli yağma suçlarından tutuklanırken, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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