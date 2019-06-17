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Tunceli'de yıldırım isabet eden kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 13:07 | Son Güncelleme

Tunceli'de yıldırım isabet eden kadın öldü

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunduğu çadıra yıldırım isabet eden kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, sağanağın etkiliği olduğu Eski Gedik köyü Koca Sor Sırtları Yaylası mevkisinde Pamuk Çelik'in (50) bulunduğu çadıra yıldırım isabet etti.

Yaralı kadını yerde hareketsiz bulan ailesi, durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ovacık İlçe Entegre Hastanesi morguna konulan kadının cenazesinin otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

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Ovacık Pamuk Çelik Tunceli yıldırım düşmesi

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