Tunceli'de yoğun karda aç kalan yaban hayvanlarına koruma

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de yoğun kar yağışı nedeniyle yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekerken, hayvanseverler tarafından bitkin halde bulunan bazı hayvanlar ise bakım altına alınıyor. Pülümür Vadisi'nde açlıktan bitkin hale gelen dağ keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne getirilerek korumaya alındı.

Birçok hayvan doğada kalmakta zorlanırken özellikle erkek dağ keçileri, kilolu yapıları nedeniyle kar içinde yürümelerde güçlük çekiyor. Yiyecek bulamayan birçok dağ keçisinin son günlerde telef oldukları görüldü. Pülümür Vadisi'nde doğa fotoğrafı çeken 2 kişi, yeterli derecede beslenemediği için bitkin düşüp, yürüyemez halde olan bir dağ keçisi buldu. Dağ keçisini araçlarına alan doğaseverler, Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Dağ keçisini tedaviye alan ekipler, sağlıklı hale geldikten sonra keçiyi doğaya tekrar bırakacaklarını belirtti.

YAVRULARI İÇİN YİYECEK ARADI

Yaban hayvanlarının sıklıkla görüldüğü yerlerden olan Pülümür Vadisi'nde 6 yavrusuna yiyecek arayan domuzun çabaları ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kalınlığının fazla olduğu bölgelerde kar altında bitki kökü çıkaramaması nedeniyle aç kalan domuzlar, daha az karın olduğu vadinin tabanlarına inmek için zaman zaman riskli geçişleri göze alıyor. Pülümür Vadisi'nin Kutuderesi mevkiinde bir anne domuz ve 6 yavrusu beslenmek için hava sıcaklığının sıfırın altında15 derece olduğu, dondurucu soğuk altındaki Pülümür Çayı'na girerek, karşıya geçmeye çalıştı. Domuzların hayatta kalmak için girdiği bu zorlu yolculuk kameralara takıldı. Görüntülerde, akıntılı Pülümür Çayı'na giren anneyi takip eden diğer yavru domuzların küçük olması nedeniyle suda zaman zaman akıntıya kapıldıkları görüldü. Domuzların tamamının suyu geçip, yiyecek bulmak umuduyla karşı tarafa geçmeyi başardıkları kameralar tarafından kaydedildi.

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