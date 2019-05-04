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Tunceli'deki bıçaklı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 17:59 | Son Güncelleme

Pertek ilçesinde anne ve oğlunu öldürdüğü iddia edilen ve Adıyaman'da yakalanan zanlı tutuklandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pertek ilçesinde bıçaklanarak öldürülen anne ve oğlunun katil zanlısı Adıyaman'da operasyonla yakalandı.

Tunceli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 21 Nisan saat 20.15 sularında Pertek ilçesi Kaledibi Mahallesi'nde yaşayan anne G.T. (62) ile oğlu C.T'nin (30) evlerinde uğradıkları bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandığı, anne G.T'nin sevk edildiği Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde aynı gün, oğlu C.T'nin de tedavi gördüğü Elazığ Şehir Hastanesinde 23 Nisan'da hayatını kaybettiği aktarıldı.

Olay mahallinde ve çevresinde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü görevlilerinin elde ettiği bulguların incelenmek üzere Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne gönderildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Asayiş Şube Müdürlüğü ile Pertek İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizin şüpheli ve/veya şüphelilerin tespitine yönelik yaptığı müşterek çok yönlü ve geniş kapsamlı çalışmalarda,12 şahsın bilgi sahibi olarak ifadesi alınmıştır. Cinayet olayıyla ilgili oldukları şüphesiyle 6 şüpheliden biri olan E.K. (38) isimli erkek şahıs saklandığı Adıyaman ili Besni ilçesindeki adreste 29 Nisan'da yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştır. 6 şüpheli 3 Mayıs'ta adliyeye sevk edilmiş, 5 şüpheli savcılıktan serbest bırakılmış, E.K. (38) isimli erkek şahsın tutuklanarak Elazığ Ceza İnfaz Kurumuna teslimi sağlanmıştır."

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