Tunceli'deki çatışma

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli kırsalında 2'si örgütün sözde sorumlularından 6 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan 3 askeri tedavi gördükleri Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti.

Ziyaretinde yaralı askerlere geçmiş olsun dileklerini ileten Kaldırım, doktorlardan askerlerin genel sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Tunceli Jandarma Komutanlığınca, kent merkezinin kırsalında eylem hazırlığında olduğu belirlenen teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda hafif yaralanan 3 asker helikopter ile Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne getirilmiş, operasyonda 6 terörist ölü olarak ele geçirilmişti.

Öldürülen 6 teröristten birinin "terörden arananlar listesi"nde 1 milyon 500 bin lira ödülle mavi kategoride aranan örgütün sözde doğu cephe sorumlusu "Doğan-Serhat" kod adlı Celal Kaya, birinin de 600 bin lira ödülle turuncu kategoride aranan sözde doğu il merkez sorumlusu "Baran" kod adlı Haydar Gül olduğu belirtilmişti.

