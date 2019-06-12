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Tunceli'deki çatışmada yaralanan 4 askerden 2'si şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 09:16 | Son Güncelleme

  Tunceli'de, dün PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan 4 askerden, 2'si, kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.

Tunceli'de, dün PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan 4 askerden, 2'si, kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.
Merkeze bağlı Karşılar köyü kırsalında operasyon düzenleyen güvenlik güçlerine dün akşam saatlerinde PKK'lı teröristlerce ateş açıldı. Açılan ilk ateşte, 4 asker yaralandı. Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışma bölgesine takviye birlikler sevk edildi.
Yaralı 4 asker, helikopterle bölgeden alınarak Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerden 2'si, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer 2 askerin tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.
Güvenlik güçlerinin teröristleri etkisiz hale getirmek için bölgede yürüttüğü hava destekli operasyonların sürdüğü bildirildi.

Görüntü dökümü
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Tunceli Devlet Hastanesi
Helikopterin inişi
Yaralı askerlerin acile alınması
Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 833 MB

Haber-Kamera: TUNCELİ,(DHA)

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