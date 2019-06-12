HABER

Tunceli'deki çatışmada yaralanan 4 askerden 2'si şehit oldu (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 14:30 | Son Güncelleme

ŞEHİT ÜÇKAN’IN CENAZESİ KÜTAHYA’YA GETİRİLDİ Tunceli’nin Karşılar köyü kırsalında PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Erbaş Emre Üçkan’ın (26) cenazesi, Elazığ'daki törenin ardından Hava Kuvvetleri'ne ait uçak ile Kütahya Zafer Havalimanı'na getirildi.

Tunceli'deki çatışmada yaralanan 4 askerden 2'si şehit oldu (4)

ŞEHİT ÜÇKAN’IN CENAZESİ KÜTAHYA’YA GETİRİLDİ
Tunceli’nin Karşılar köyü kırsalında PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Erbaş Emre Üçkan’ın (26) cenazesi, Elazığ'daki törenin ardından Hava Kuvvetleri'ne ait uçak ile Kütahya Zafer Havalimanı'na getirildi. Havalimanındaki karşılamaya Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Jandarma Alay Komutan Vekili Yarbay Kamil Çelik, ilçe kaymakamları, daire müdürleri katıldı. Şehit Üçkan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, araçla memleketi Kütahya’nın Simav ilçesine uğurlandı.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Tunceli'deki çatışmada yaralanan 4 askerden 2'si şehit oldu (4)Tunceli'deki çatışmada yaralanan 4 askerden 2'si şehit oldu (4)Tunceli'deki çatışmada yaralanan 4 askerden 2'si şehit oldu (4)

PARTNERAmine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...Amine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...
7 ayrı suçtan aranan şüpheli jandarmadan kaçamadı7 ayrı suçtan aranan şüpheli jandarmadan kaçamadı
Kayıp olan 3 çocuk babası dere kenarında ölü bulunduKayıp olan 3 çocuk babası dere kenarında ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Ve belli oldu! 10 bin lira maaş alacaklar

Ve belli oldu! 10 bin lira maaş alacaklar

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Adana'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Adana'daki cinsel istismar olayında yeni gelişme

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.