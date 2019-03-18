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Tunceli’deki cinnet olayı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 17:14 | Son Güncelleme

Tunceli’de cinnet getirmesi sonucu eşi ve oğlunu öldürdükten sonra intihar eden uzman çavuşla ilgili detaylar netlik kazanmaya başladı.Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Atatürk Mahallesi’nde bulunan askeri lojmanlarda meydana gelmişti.

Tunceli’de cinnet getirmesi sonucu eşi ve oğlunu öldürdükten sonra intihar eden uzman çavuşla ilgili detaylar netlik kazanmaya başladı.
Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Atatürk Mahallesi’nde bulunan askeri lojmanlarda meydana gelmişti. Silah sesleri üzerine evine girilen Uzman Çavuş Hüseyin Bektaş ile eşi Sibel ve oğlu Doruk’un cansız bedenleri bulunmuştu. Adıyaman’da defin edilen Bektaş ailesiyle ile ilgili ön otopsi raporunda olayın nasıl gerçekleştiği belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığından edinilen bilgiye göre, olayla ilgili yapılan ölü muayenesinde Sibel Bektaş ile oğlu Doruk’un sol göğüslerine 2’şer el ateş edilmesi sonucu hayatlarını kaybettikleri tespit edildi. Uzman Çavuş Bektaş’ın ise sol göğsüne tek el ateş ederek intihar ettiği ortaya çıktı.
Öte yandan Adli Tıp Kurumu’nda hayatını kaybedenlerden alınan kan, doku gibi örneklerin detaylı inceleme işlemlerinin sürdüğü, elde edilen delillerin de incelenmek amacıyla Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne gönderildiği belirtildi.
Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Bektaş ailesinin komşuları ve arkadaşlarının bilgisine başvurulduğu öğrenildi.

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