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Tunceli’deki cinnet olayının seyrini değiştiren detay

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 17:32 | Son Güncelleme

Tunceli’de uzman çavuş, eşi ve çocuğunun öldüğü ‘Cinnet’ olayının detayı otopsiyle ortaya çıktı.

Tunceli’de uzman çavuş, eşi ve çocuğunun öldüğü ‘Cinnet’ olayının detayı otopsiyle ortaya çıktı. Uzman çavuşun göğsünde 2 kurşun tespit edilirken, cinnet geçiren kişinin uzman çavuş olmadığı öğrenildi.
Uzman çavuşun cinnet geçirerek eşini ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar ettiği yönündeki ilk bilgiler, Malatya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi sonrasında değişti. Otopside, Uzman Çavuş Hüseyin Bektaş’ın (35) göğüs kısmına 2 kurşun isabet ettiği, çocuğu Doruk Bektaş’ın (8) vücuduna 1 kurşun isabet ettiği ve eşi Sibel Bektaş’ın (34) ise kafasına 1 kurşun isabet ettiği tespit edildi.
İntihar eden bir kişinin göğüs bölgesine 2 kurşun sıkamayacağı ifade edilirken, cinnet olayını uzman çavuşun eşinin gerçekleştirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ayrıca uzman çavuşun eşinin psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü.

Cenazeler Adıyaman’da toprağa verildi
Tunceli’nin Atatürk Mahallesi’ndeki Jandarma Lojmanlarında önceki gün Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Bektaş, eşi Sibel Bektaş ve çocukları Doruk Bektaş’ın cansız bedenleri ile karşılaşılmıştı. Olay yeri incelemesinin ardından cenazeler önce Tunceli Devlet Hastanesi morguna oradan da Malatya Adli Tıp Kurumuna otopsi için gönderildi. Yapılan otopsi sonrasında cenazeler Adıyaman’a getirildi.
Adıyaman’daki baba ocaklarına son kez getirilerek burada istenilen helallik sonrası cenazeler Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camii’ne getirildi. İkindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Uzman Çavuş Hüseyin Bektaş’ın Türk bayrağına sarılı tabutu tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak mezarlığa götürülürken Doruk ve Sibel Bektaş’ın tabutu ise yakınları tarafından omuzlandı. Cenazeler daha sonra Yeni Mezarlık’ta bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına, Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMŞAD) Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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